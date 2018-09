Horb Rassistische Beschimpfungen an Auto

Horb - Muharrem Kürtbagi ist niemand, der sich so schnell aus der Fassung bringen lässt. "Und ich bin auch jemand, der in den Dialog geht. Ich bin nicht auf den Mund gefallen", sagt der aus dem kurdischen Teil der Türkei stammende Mann in feinstem Deutsch. Immer hat er deutlich seine Meinung gesagt, beispielsweise über die Entwicklung in seinem Heimatland. So kritisierte er auch in unserer Zeitung deutlich die Politik des türkischen Präsidenten Erdogan.