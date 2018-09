Horb Partnergemeinde liegt genau im Krisengebiet

Autokrate Regime, Korruption, ein Leben unter dem Existenzminimum – gerade in den ehemals französischen Kolonien Afrikas ist das Alltag. Kamerun traf es besonders hart: Zehntausende Menschen wurden bei den Kämpfen zwischen der französischen Armee und der Unabhängigkeitsbewegung UPC getötet, als diese nach der offiziellen Unabhängigkeit von Frankreich 1960 auch die tatsächliche Unabhängigkeit forderten. Denn: Geldpolitik, Außen- und Verteidigungspolitik, alles wurde weiter von Paris bestimmt. Bis heute zahlt man in Kamerun – genau wie in 13 anderen frankophonen Ländern Afrikas – mit dem Kolonial-Franc, der besondere Rechte für Frankreich beinhaltet. Es ist die letzte koloniale Währung der Welt.

Die UPC verlor den Unabhängigkeitskrieg, 1982 wurde der von Frankreich ausgebildete Diktator Paul Biya über Nacht zum Präsidenten ernannt. Er regiert das Land noch immer – mithilfe offensichtlich gefälschter Wahlen und harter Hand. Die trifft momentan ganz besonders den englischsprachigen Teil des Landes, in dem auch Belo liegt. Er strebt nach Unabhängigkeit, das Biya-Regime will das verhindern. Die Folge: immer mehr Tote.

Einst eine deutsche Kolonie

Dass es überhaupt einen englischsprachigen Teil im frankophonen Kamerun gibt, hängt wiederum mit der deutschen Kolonialgeschichte zusammen. Das zentralafrikanische Land war von 1884 bis 1919 deutsche Kolonie. Durch die Niederlage im Zweiten Weltkrieg teilten Franzosen und Briten das Land unter sich auf. Zwei Provinzen (Nordkamerun und Südkamerun) wurden dadurch englischsprachig. Im Zuge der Unabhängigkeit von 1960 wurde Nordkamerun ein Jahr später an das englischsprachige Nachbarland Nigeria abgegeben, während die Südprovinz, in der auch Belo liegt, bei Kamerun blieb.