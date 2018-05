Horb Online auf der Suche nach hübscher Polizistin

Ein junger Mann verliebt sich auf den ersten Blick in eine Polizistin. Das Problem: Die Frau ist in dem Moment umzingelt von Kollegen. Um sie in keine peinliche Situation zu bringen, beschließt er, sie in einer ruhigen Minute möglichst alleine anzusprechen. Doch der Moment ergibt sich nicht und schließlich verschwindet die Angebetete spurlos.

Aber Leon gibt nicht auf: Er meldet sich bei der Facebook-Seite "Blaulicht News Horb am Neckar" und bittet die Administratoren um Hilfe bei der Suche nach seinem Schwarm. Obwohl sie ihn gleich darauf hinweisen, dass die Seite keine Partnervermittlung ist, finden diese die Geschichte lustig und teilen mit Leons Einverständnis seine Anfrage aus dem Chatverlauf.

Die Reaktionen der Leute in den Kommentaren dazu reichen von gerührt bis belustigt. Wirklich helfen konnte Leon bislang aber wohl noch niemand. Könnte es vielleicht sein, dass die gesuchte Polizistin eine der neuen jungen Kolleginnen vom Polizeirevier Horb ist? Wir bleiben dran.