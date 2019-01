Horb/Nagold Zoll: Gebäude in Dammstraße schließt

Doch nun zieht die "Abfertigungsstelle Nagold" – so hieß sie tatsächlich auch zu Horber Zeiten – nach Nagold. Eine bundesweite Evaluierung, also eine fachgerechte Untersuchung, sei der Hintergrund für diesen Schritt. "Die neuen Räumlichkeiten im Industriegebiet Ing-Park stellen einen bedeutenden Fortschritt im Vergleich zur vorherigen Situation dar, sowohl für die Beschäftigten als auch für die Zollbeteiligten", so Zoll-Pressesprecherin Anna Deubel, die im Gespräch mit unserer Zeitung auch erklärt, dass die Räumlichkeiten in Horb nicht mehr den heutigen Ansprüchen genügten. Unter anderem war die Barrierefreiheit in Horb nicht gegeben. "Durch die Errichtung der neuen Abfertigungsstelle in zumutbarer Entfernung zum bisherigen Standort in Horb am Neckar bleibt der Zoll für die Wirtschaft und die Menschen in der Region in der Fläche präsent." Die Stadt Horb kann die Entscheidung nicht nachvollziehen.

Zum Zoll muss man manchmal auch wegen der KfZ-Steuer

"Die Entscheidung schwächt den bisherigen Standort und auch die gesamte Raumschaft. Die Begründung, dass der neue Standort verkehrsgünstiger liegt, ist aus unserer Sicht ganz offensichtlich ein Argumentationskonstrukt, das auf einer politischen Entscheidung basiert und aufgrund unserer Nähe zur A 81 unqualifiziert ist", erklärt ein Stadtsprecher.

Nicht nur für zu verzollende Post aus dem Ausland ist die Abfertigungsstelle zuständig. Die Zollverwaltung übernahm zum 1. Juli 2014 die Verwaltung der Kraftfahrzeugsteuer von den Landesfinanzbehörden. Zur Zoll-Abfertigungsstelle vor Ort muss man beispielsweise, wenn man sich aus bestimmten Gründen von der KfZ-Steuer befreien lassen will – oder wenn bei einer Neuanmeldung zuvor schnell noch Rückstände beglichen werden müssen. Da es hier keine regionale Beschränkung gibt, konnten beispielsweise auch Betroffene aus Sulz oder Starzach nach Horb kommen.

Auch Schnapsbrenner müssen die Stelle manchmal ansteuern. Denn auch die Aufsichtstelle Branntwein, Alkoholsteuer und Verbrauchsteuern (zum Beispiel Kaffee oder Bier) war bisher in Horb und ist künftig in Nagold.

Der Umzug findet am heutigen Donnerstag, 17., und Freitag, 18. Januar, statt. An diesen zwei Tagen bleibt die Abfertigungsstelle geschlossen. "Dringende Warensendungen können an den Schließtagen beim Zollamt Pforzheim (DE005858) unter der Voraussetzung, dass die Waren dort gestellt werden, abgefertigt werden", informiert die Pressestelle. Am Montag öffnet die neue Zoll-Abfertigungsstelle in Nagold.

Weitere Informationen: Die neuen Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag von 7.30 bis 16 Uhr und Freitag von 7.30 bis 14.30 Uhr. Die Postsendungen können bis 15,30 beziehungsweise 14 Uhr abgeholt werden. Auch die Telefonnummer hat sich geändert: 07452/8 19 46-2