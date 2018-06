Horb Mühringen: Exhibitionist zieht vor Familie blank

Die Frau hielt sich laut Polizei in der Graf-Gerold-Straße an der Brücke über die Eyach auf. Die Kinder spielten nur wenige Meter entfernt am Wasser. Gegen 15.30 Uhr trat ein Unbekannter von hinten an die Frau heran und befriedigte sich.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: 25 bis 30 Jahre alt, dünne Statur, dunkler Teint, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er ein rotes Base-Cap und eine Sonnenbrille. Hinweise an die Polizei in Horb, Telefon 07451/96-0.