Mühlenerin eröffnet Konditorei in der Horber Hirschgasse

1 Marion Steiner aus Mühlen in ihrer Konditorei in der Hirschgasse in HorbFoto: Steiner Foto: Schwarzwälder Bote

Handwerk: Marion Steiner backt seit ihrer Jugend leidenschaftlich gern / Ihr Favorit ist Käsekuchen

Horb. Am 5. Dezember hat Marion Steiner aus Mühlen ihre Konditorei in der Hirschgasse in Horb eröffnet. Dieses Ziel verfolgte sie schon über mehrere Jahre hinweg.

Vor etwa sechs Jahren backte sie eine dreistöckige Torte für den Großvater einer Freundin. Diese sprach Steiner dann darauf an, ob sie sich nicht vorstellen könnte so etwas professionell zu machen. An diesem Vorschlag fand Steiner Gefallen und informierte sich daraufhin. Zunächst folgte eine zweijährige Ausbildung, 2019 legte sie ihre Meisterprüfung als Konditorin ab und bereitete alles vor.

Eine durchaus mutige Entscheidung der heute 46-Jährigen, wie sich nun herausstellt. Nicht nur hat sie den Weg in die Selbstständigkeit gewagt, zusätzlich startet ihre Konditorei mitten in der Pandemie. Als sie sich für den Berufsweg entschied, war noch nicht von Pandemie und Lockdown die Rede, erklärt sie im Gespräch mit unserer Zeitung. "In den ersten zwei Wochen, nach der Eröffnung, lief es Bombe. Bis dann der Lockdown kam. Den habe ich schon bemerkt, da fehlt dann die Laufkundschaft, wenn der Einzelhandel geschlossen ist. Es sind zwar nicht die Einnahmen, die man sich verspricht, aber ich kann aufmachen und verkaufen. Meine Unkosten sind gedeckt."

Backen ist seit ihrer Jugend ihre Leidenschaft. Seit rund 20 Jahren widmet sie sich zudem der Marzipanmodellage. "Am Backen gefällt mir das Kreative. Wenn ich gestresst bin, dann backe ich zwei, drei Stunden. Da steckt ganz viel Herzblut drin."

Und nun verkauft sie ihre Leckereien an zufriedene Kunden. Sie bietet verschiedene Torten (beispielsweise Herren-, Dobos- oder Punschtorte), Kuchen wie auch neun unterschiedliche Pralinenarten. Künftig soll auch Eis dazukommen. "Es ist alles selbst gemacht." Und ihre persönliche Lieblingssüßspeise? "Ich habe so viel mit Süßem zu tun. Ich mag’s eher herzhaft", überlegt sie und lacht. "Käsekuchen ist mein Favorit. Und Mousse au Chocolat, da könnte ich mich reinlegen. Die muss aber gut gemacht sein!"