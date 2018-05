Horb "Mr. Unviversum" geht in Ruhestand

Montag, 14 Uhr. Das goldene Buch der Stadt liegt schon im Fitnessstudio McShape bereit. Oberbürgermeister Peter Rosenberger hat die Stadtmedaille in Silber in der Hand. Gleich drückt er sie Alexej Kauz in die Hand – dem Bodybuilding-Spitzenathlet aus Horb. Rosenberger: "Mister Universum ist das stärkste, was sich ein Mensch vorstellen kann. Dahinter steckt ein unheimlich starker Wille, Motivation und Ausdauer, um diese Höchstleistung zu erreichen. Diese Konstanz, die Alexej Kauz über Jahre geleistet hat, die wollen wir heute ehren!"

Jahrelang hat sich Kauz echt abgemüht. Gestemmt. Gelaufen. Kardio. Sit-Ups. Liegestütze. 8000 Kalorien am Tag zugeführt. Fünf bis sechs Mal die Woche zwei bis drei Stunden trainieren. Bis er 200 Kilo Kniebeugen sechs mal schaffte, 150 Kilo Bankdrücken mit 12 Wiederholungen. Und sein Oberarm hatte einen Umfang von 54 Zentimetern.

Attila Hercsuth vom Bodybuilder-Landesverband NAC: "Seine Oberarme sind fast genauso mächtig wie die von Arnold Schwarzenegger. So definiert. Deshalb hat er es geschafft, zweimal den Titel Mister Universum zu holen. Eine unglaubliche Leistung! Das erste Mal – okay. Dann wirst du im Fußball gejagt wie in der Champions League. Doch Alexej hat das in seiner ruhigen Art gemeistert!"