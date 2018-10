Horb Monstertrucks: Fahrer zeigen spektakuläre Stunts

Horb - Zum ersten Mal in Horb präsentiert sich am Sonntag, 21. Oktober, ab 15 Uhr beim Baumarkt Hela die "Roselly Stunt and Action Show". Bei dieser nach Angaben des Veranstalters größten europäischen Schau dieser Art wird ein Team von 16 Fahrern Stunts zeigen, wie sie zum Beispiel bei der Fernsehserie "Alarm für Cobra 11" zu sehen sind.