Horb Masken-Frust bei Grundschulkindern

Auf die Beschwerde der Eltern habe die Schule jetzt erlaubt, dass das Kind keinen Mundschutz trägt. Die Mutter: "Bei den anderen Kindern wird das aufrecht erhalten!"

Ein Vater erzählt: "Wir haben jetzt die Einschulung unserer Tochter gefeiert. Doch vorher gab es jede Menge Stress um die Maskenpflicht. Uns hat der Lehrer angerufen und hat gesagt: Ihre Tochter muss im Gang und beim Singen Maske tragen. So machen wir das!"

Unglückliche Kinder. Denn: Laut Kinderpsychologen leiden Grundschulkinder besonders unter der Maske. Und: Laut Kultusministerium Baden-Württemberg gibt es definitiv keine Maskenpflicht an Grundschulen. Es schreibt: "Da die sogenannte ›Kinderstudie‹ der Universitätskliniken im Land ergeben hat, dass das Infektions- und Übertragungsrisiko bei Kindern bis zum Alter von zehn Jahren deutlich geringer ist, kann an den Grundschulen auf die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung verzichtet werden."

Die Mutter vom ersten Fall fragt beim Kultusministerium an. Antwort des Bürgerreferenten: "In der Grundschule gibt es generell keine Maskenpflicht! Nur in den weiterführenden Schulen und dort auch nur im Schulgelände außer im Unterricht."

"An Grundschulen gibt es definitiv keine Maskenpflicht"

Das klingt klar. Trotzdem hatte die Grundschule aus dem Horber Raum der ersten Mutter geschrieben: "Das Tragen des Mund- Nasenschutzes ist von uns so festgelegt." Damit würde man einem Hygienekonzept folgen.

Auch der Vater des Einschulkindes musste erst Druck machen, damit sein Kind ohne Mundschutz die Schultüte in Empfang nehmen konnte. Er sagt: "Nachdem wir auf die Information des Kultusministeriums hingewiesen haben, hat sich die Schulleitung bei uns gemeldet und entschuldigt. Selbstverständlich gelte für die Grundschüler keinerlei Maskenpflicht!"

Das betont auf Nachfrage dieser Zeitung auch Wolfgang Held, Leiter des Schulamtes Rastatt: "An Grundschulen gibt es definitiv keine Maskenpflicht. Schulleitungen und Gesamtlehrerkonferenzen können in ihren Hygieneplänen lediglich Empfehlungen zum Tragen einer Maske aussprechen." Trotz dieser Ansagen sind viele Eltern verunsichert. Ein Vater: "Erst heute morgen hat mich eine Mutter drauf angesprochen, dass mein Kind keine Maske trägt. Ich habe ihr gesagt, dass es keine Maskenpflicht an der Grundschule gibt!"

Wird vielleicht mal Zeit, dass die Grundschul-Rektoren das gegenüber den Eltern endlich mal klarstellen.