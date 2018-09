Horb Leerstände: Lebt Neckarstraße wieder auf?

Haipt startet Müller-Umbau: Wohnungen für Studenten und auch ein Ladenlokal sind in Planung

Den Gästen an diesem Eröffnungssamstag war’s egal. Sie feierten mit Constanze Kittel ihre neue Location, die sie nach umfangreichen Umbauarbeiten im ehemaligen Laden "Drunter & Drüber" von Peter Haipt eröffnen konnte.

Haipt selbst ist gerade an sehr markanter Stelle in der Neckarstraße aktiv. Sein Haus mit dem früheren Ladenlokal der Drogeriekette Müller, die ja rüber in die Neckar-Arkaden gezogen ist, verwandelt er gerade in eine Großbaustelle. Baukran, Sichtblenden und geschäftiges Treiben zeugen davon, dass auch hier ein weiterer Baustein im Handels-Mosaik der Kernstadt realisiert wird. In den oberen Etagen sollen Studentenwohnungen entstehen (wir berichteten), doch was unten reinkommt, ist noch nicht bekannt. Schaut man sich jedoch die großen Schaufensterfronten an, dann kann man erahnen, dass auch hier ein großzügiges Ladenlokal entstehen soll. Insgesamt sind der Umzug von Neckarsport und der Müller-Umbau zwei Ansätze, die zeigen, dass es doch nicht ganz so düster mit der Handelsstruktur in der Unterstadt aussieht.

Dass die Polizei ihr Schäfflein zur Attraktivität des Kernstadthandels beiträgt, indem sie Werbung für Neckarsport fährt, ist dagegen eher ein Scherz, den sich Besucher der Eröffnungsfeier erlaubten. Sie klebten einige Werbe-Luftballons an eines der Einsatzfahrzeuge. Trotzdem – das Ganze hätte Charme und würde auch als Alleinstellungsmerkmal taugen.

Citymanager Thomas Kreidler, der auch bei der Eröffnung vorbeischaute, wird’s sicher wohlwollend im Hinterstübchen seiner Ideensammlung vermerkt haben.

Vielleicht fährt auch die Feuerwehr beim 2. Neckar-Sport City Run am 8. September mit Luftballons geschmückt als Besenwagen hinter dem Läuferfeld her.