Horb Konzert: Weihnachtsklänge im Steinhaus

Doch wie erleben die Chinesen aus Dalian (Partnerstadt von Bremen) die Weihnachtszeit in Horb? Kennen sie Heiligabend? Wissen sie, warum Weihnachten eins der höchsten christlichen Feste ist, weil die Geburt von Jesus als Erlöser gefeiert wird?

Ziel des Unterrichts im Hermann-Hesse-Kolleg ist ja auch, dass die zukünftigen Alten- und Krankenpfleger auch die deutsche Kultur kennenlernen.

Ben und Erin haben zwischen ihrem faszinierenden Glockenspiel schon die Weihnachtsgeschichte anhand einer Krippe erzählt. Doch was wissen die Schüler aus Fernost von diesem Hintergrund?

Reon: "Es geht um die Geburt Jesu. Dazu gibt es eine Feier in der Kirche. Mehr weiß ich darüber noch nicht. Bei vielen Chinesen bedeutet Weihnachten nur freie Tage." Lehrerin Huihiu als Dalian, die für zwei Monate im Hesse-Kolleg hospitiert: "Meine Eltern feiern kein Weihnachten. Wir schon. Unsere Studenten und Schüler gehen in die Universität, wo wir dann eine Weihnachtsparty feiern. Dort gibt es auch ein paar Geschenke. Einen Weihnachtsbrauch gibt es aber: Um Mitternacht an Heiligabend essen wir alle zusammen Äpfel – weil das ein Symbol für die Gesundheit ist. Das Weihnachtsfest an sich ist am 25. Dezember. Meistens machen wir dann einen kleinen Urlaub oder sind zuhause bei der Familie."

Reon: "Kinder, die nach dem Jahr 2000 geboren sind, kennen Weihnachten und wissen, dass sie dann Geschenke bekommen." Huihui: "Seit diesem Zeitpunkt feiert ganz China Weihnachten. Das chinesische Hauptfest ist allerdings das chinesische Frühlingsfest. Dann ist es Pflicht, dass die ganze Familie zusammenkommt."

Neujahrsfest? Diesmal ist es in China am 16. Februar. Und dann, so kennen wir es aus dem Fernsehen, wird dort kräftig geböllert. Und wie halten es die Chinesen in Horb? Lassen sie an Silvester auch Knaller hochgehen? Huihui: "Nein. Das heben wir uns für das Neujahrsfest auf."

Die Schüler aus dem fernen China. Sie haben schon die Vorweihnachtszeit in Horb erlebt. Waren auf dem Weihnachtsmarkt, haben Lebkuchen probiert, durften die Orgel kennenlernen und jetzt noch die Handglocken.

Der Horber Advent – er hat alle beeindruckt. Zhao Feng: "Die Stimmung der Beleuchtung in der ganzen Stadt, der Weihnachtsmarkt und auch die geschmückten Tannenbäume – das gefällt mir sehr. Und ich liebe den Geschmack von Glühwein. Ich habe schon einen Weihnachtsbaum gekauft und werde ihn in meiner Wohngemeinschaft aufstellen und schmücken. Dazu werden wir gemeinsam kochen – und zwar deutsches Essen. Das schmeckt uns besser."

Apropos Essen. Beim Weihnachtskonzert im Steinhaus sind Lebkuchen, Oblaten und Co. im Angebot. Einige greifen zu, Reon nicht: "Ich kann mich an den Geschmack der Lebkuchen nicht gewöhnen."

Die Kultur – dazu gehören auch die Kirchen. Zhao Feng hat auch der Besuch in der Ottilienkapelle auf der Schütte gefallen: "Wir sind in die kleine Kirche auf den Berg gegangen. Die ist sehr hübsch." Und zeigt auf dem Smartphone die Fotos vom Altar und der Marienskulptur.

Das Orgelkonzert in der Johanneskirche von Michael Grüber – es hat den Chinesen nicht so zugesagt, wie eine Lehrkraft erzählt: "Aber das ist ja klar, die Orgelklänge sind für die Chinesen unbekannt. Das Glockenspiel im Steinhaus dagegen sind Klänge, die auch in der fernöstliche Musik vorkommen."

Okay. Und? Wie gefallen euch die Melodien der Weihnachtslieder, die ihr gehört habt? Kennt ihr schon eins auswendig? Wie aus der Pistole geschossen fängt Monika an, Jingle Bells zu singen. Die anderen lachen und singen mit.

Weihnachten. In Deutschland auch das Fest der Familie. Doch die chinesischen Sprachschüler sind ganz allein in Horb. Da bleibt dann nur noch die Videotelefonie, um Kontakt zu halten. Reon hat da Pech – in seiner Wohnung gibt es kein Internet, wie er erzählt. Monikas Weihnachtsplan – erst Großstadt, dann Besinnlichkeit: "Ich werde nach Stuttgart fahren und shoppen gehen. Kleidung und Schuhe. Ich wohne hier in einer Wohngemeinschaft mit vielen Chinesen – da werden wir schon die stillen Tage schaffen. Über die Feiertage werde ich dann abends mit meiner Familie skypen."