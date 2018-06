Horb Kontrolle: mit Tempo 104 durch Bittelbronn

Horb-Bittelbronn - Ortsvorsteher Hans Schmid gab in der Sitzung des Ortschaftsrats die Ergebnisse der Geschwindigkeitskontrollen in der Ortschaft bekannt. Am 17. April wurden insgesamt 324 Fahrzeuge innerhalb der Ortschaft gemessen. Hierbei wurden neun Fahrzeuglenker beanstandet und neun Verwarnungen ausgesprochen. Die höchste gefahrene Geschwindigkeit betrug 70 Kilometer pro Stunde bei einer zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 50.