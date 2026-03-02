Horb kontert Baiersbronn: Kommunaler Zwist um Geflüchtete

Geht Horb bei der Geflüchteten-Unterbringung einen Sonderweg? Nach Aussagen von Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf reagiert die Horber Stadtverwaltung nun deutlich.
Zwischen Horb und Baiersbronn spitzt sich die Debatte um die sogenannte Konsenslösung im Landkreis Freudenstadt zu. Nachdem Baiersbronns Bürgermeister Michael Ruf öffentlich erklärt hatte, Horb wolle die gemeinsame Regelung zur Unterbringung geflüchteter Menschen aufkündigen, weist die Große Kreisstadt die Darstellung nun entschieden zurück.