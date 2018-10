Horb Hochbrücke: Spatenstich am Freitag

Kern des seit Jahren bekannten Problems: Wer von der Autobahn 81 bei Horb abfährt, weil er beispielsweise nach Freudenstadt, nach Frankreich, in die Ortenau oder auf die Schwarzwald-Hochstraße nach Baden-Baden fahren will, der muss erst einmal mitten durch Horb. Täglich sind das rund 20.000 Fahrzeuge, 75 Prozent davon, so versprechen die Prognosen, werden künftig über die Hochbrücke das Neckartal überqueren und dann in Richtung Freudenstadt, Nagold oder Gäu weiterfahren – auf der B 28, die bis auf einen Abschnitt vor Horb und einen geplanten Tunnel in Freudenstadt schon ausgebaut ist. Viele Horber hoffen vor allem auf Verkehrsentlastung.

Kommunalpolitisches Thema Nummer eins

Deshalb war die Hochbrücke Jahrzehnte lang kommunalpolitisches Thema Nummer eins. Frühzeitig erkannte das Michael Theurer, heutiger FDP-Bundestagsabgeordneter und von 1995 bis 2009 Horbs Oberbürgermeister. Mit ihm wurde die Stadt Horb zur treibenden Kraft in Sachen Hochbrücke. Vorher hatte schon ein parteiübergreifendes Brückenbündnis mit Daniel Wochner (FDP), Dieter Rominger-Seyrich (SPD) und Kristina Sauter (Bündnis 90/Die Grünen) in einer breiten Bürgerbeteiligung für das Projekt gekämpft. Theurer und örtliche Unternehmen schlugen dem Gemeinderat die Mitfinanzierung der Planungskosten der Hochbrücke vor. Der Stadtrat sagte Ja; eine Million Euro aus der Stadtkasse floss in die Planung.