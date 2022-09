Graue Wolken trüben die Freude am Stadtfest nicht

7 Gartenschaumaskottchen Necki tanzt mit Kindern. Foto: Lück

Hunderte genießen am Wochenende das Stadtfest "Unsere Stadt feiert". Etliche Händler berichten über gute Stimmung bei den Kunden.















Horb - Heiner Reiff von Hasa setzt den Horb-Song an, die Background-Sängerinnen Caro und Ellen geben alles. Heiner: "Jetzt kommt der Necki-Gogo!" Sonntag, 13.45 Uhr. Und Necki greift sich die Kinder und tanzt den Regen- und Coronafrust weg.

Nach dem Knallstart mit dem blutigen Fassanstich endet das große Stadtfest versöhnlich. Samstag der Hänger durch das regnerische Wetter und den "Antenne-1-Feiertag". Doch Sonntag startet das Stadtfest durch. Überall Musik, Märkte Sonnenschein und fröhliche Gesichter.

Horbs neuestes Eis

Und auch die Neuen auf dem Stadtfest sind alle zufrieden. Frank Heinkel aus Dettingen/Erms hat sein N‘goni mitgebracht, begeistert auch Jürgen Sesterheim. Heinkel: "Mir geht es darum, mit dem Instrument die Herzen zu berühren. Das hat geklappt." Dino Fradella hat Eis-Premiere auf dem Stadtfest, während Papa Lilo beim Fest der Kulturen im Alten Freibad jede Menge zu tun hat. Dino: "Sonntag war es geil. Das neue Siciliana-Eis ist alle, mir tun die Hände weh!" Auch Alexander Singer aus Nordstetten ist mit seiner Schinken- und Wurstpremiere zufrieden: "Teilweise sind wir ausverkauft. Wir hatten auch intensive Gespräche – genauso wichtig."

Unbeschwertes Shoppen

In der Neckarstraße wird fleißig gebummelt, geschaut und geshoppt. Moni Schönfeld von Mode & Style: "Endlich. Die Leute haben wieder Lust zu shoppen!" Jung und Alt genießen den Klang der Trichtinger Bauernkapelle auf dem Wilhelmsplatz.

Die Ginger-Girls zeigen in faszinierenden Tanzbildern, was sie draufhaben. Und beim Kindertanz der Tanzschule Gayer hüpfen die Kleinen fröhlich in die Höhe. Und auch Bürgermeister Ralph Zimmermann kann nach seinem Einsatz beim Tag des Denkmals die venezolanische Folklore mit Michelle und Lennys genießen. Er grinst mit verbundener Hand: "Gerade hat mich Thomas Mattes abgelöst – er versucht, die Roten zu rösten!"

Das große Stadtfest – Horb lockert sich. Die Stimmung am Sonnen-Sonntag des Großen Stadtfestes ist entspannt. So feiert unsere Stadt das Ferienende 2022!