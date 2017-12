Horb Gäubahn: Jungfernfahrt für neuen IC 2

Der Zug hat sich von Stuttgart aus in Richtung Horb Bewegung gesetzt. Mit an Bord ist unser Redakteur Armin Schulz. Gemeinsam mit anderen Pressevertretern verschafft er sich einen Eindruck von dem neuen Zug. Der erste Eindruck ist nicht schlecht: neue Sitze, eine Kinderecke mit Spieltisch, Bildschirme geben Ausschluss über die Ankunft am Ziel. Ein kleines Frühstück mit Kaffee und Croissant gibt es auch - ja, das kann man sich schmecken lassen.

Inzwischen ist der Zug am Horber Bahnhof angekommen. Dabei wurde er von einer Blaskapelle begrüßt, die schon am Gleis bereitstand. Mitarbeiter der Bahn bereiten alles für den großen Augeblick vor.