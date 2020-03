Horb/Freudenstadt Scheitert Coronavirus-Abstrich an Bürokratie?

"Ich bin einigermaßen fassungslos", so der 56-Jährige am Nachmittag resigniert. Sein Problem: Der Abstrich scheiterte wohl an der Kreisgrenze. L. hatte seit Anfang der Woche Infektbeschwerden und war nach eigenen Angaben auch beim Hausarzt - in Sulz im Kreis Rottweil. Als sich die Beschwerden im Lauf der Woche verschlimmert hätten, habe er sich erneut an den Arzt gewandt. Der schrieb ihn für eine Woche krank und empfahl ihm nach Schilderung der Sympthome am Telefon, einen Abstrich nehmen zu lassen. Mit dieser Aufforderung habe er im Gesundheitsamt Freudenstadt angerufen, sei dort aber brüsk abgewiesen worden. Ohne Überweisung gehe gar nichts, im Übrigen sei das Gesundheitsamt in Rottweil für ihn zuständig – weil die Praxis dort ihren Sitz habe. "Dabei wohne ich im Kreis Freudenstadt, solange ich lebe", so Jürgen L.

Der Hausarzt habe noch versucht, Kontakt mit den Rottweiler Behörden herzustellen, allerdings sei der Rückruf von dort ausgeblieben. Am Nachmittag meldeten sich nur noch die Anrufbeantworter. "Keine Ahnung, was ich jetzt machen soll", so der Horber, "ich hoffe, dass ich das Virus nicht habe." Da der Nachweis fehle und er auch nicht unter Quarantäne stehe, gehe er nun erst mal einkaufen.