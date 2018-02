Horb Farbenprächtiger Umzug durch Betra

Horb-Betra - Auf einen bunten Umzug konnten sich die närrischen Besucher am Samstag in Betra freuen. Über 700 Umzugsteilnehmer sorgten bei Temperaturen um den Gefrierpunkt für einen unterhaltsamen Nachmittag. Anschließend ging das Treiben in der Hohenzollernhalle weiter.