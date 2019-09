Horb/Empfingen Droht dem Landkreis bald der Müll-Kollaps?

Auf den Glascontainern stapeln sich schon die Flaschen und Gläser, aus den Papiercontainern quillt die Pappe über. Um die Container herum steht noch jede Menge Pappe herum. Dieses Bild bot sich in der vergangenen Woche beispielsweise in Horb und in Empfingen. Dazu kamen vor kurzem Anrufe aus Altheim in der Redaktion an. Die Klage: Der Sperrmüll wird nur teilweise abgeholt. Und in Nordstetten liegt noch immer ein großer Sperrmüll-Haufen im Fabrikweg. Was ist nur los?