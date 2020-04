Horb/Dunningen Corona-Krise: Abiturient übt Kritik an Lockerungen

"Ich sage nicht, die Schüler sollen jetzt chillen", betont der Klassensprecher seiner Jahrgangsstufe. Nur solle weiterhin zu Hause gelernt werden. In die Schule gehen und sich einem Infektionsrisiko aussetzen? Davon hält der Abiturient, dessen Vater Schlaganfallpatient ist und deshalb zur Risikogruppe gehört, nichts. Eine Klassenkameradin habe eine Herzerkrankung, führt Ehnis aus. Auch sie sei sehr verunsichert, ob sie im Mai in die Schule gehen soll oder nicht. "Die Landesregierung trifft sich per Videokonferenz und wir sollen wieder in die Schule gehen. Das macht doch keinen Sinn", meint er.

Im Mai müssen Erziehungsberechtigte entscheiden, ob ihr Kind aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Risikogruppe am Unterricht teilnehmen soll oder nicht. Gleiches gilt, wenn im Haushalt Personen leben, die einer Risikogruppen angehören. Das geht aus einer Pressemitteilung des baden-württembergischen Kulturministeriums hervor.

Eine denkbar schwierige Entscheidung. Für Ehnis ist sie dahingehend etwas leichter, weil der Abiturient die Möglichkeit hat, zwischen zwei Haushalten zu wählen: Statt wie üblich bei seinem Vater in Dettingen wohnt er derzeit bei seiner Mutter in Dunningen. So will der junge Mann seinen belasteten Vater während der Corona-Krise keinem erhöhten Risiko aussetzen. Sein Vater werde derzeit täglich von der Sozialstaion besucht, berichtet Ehnis. Dafür ist der 19-Jährige sehr dankbar. Pfleger, Ärzte und Co. würden gerade überragende Arbeit leisten, ist er überzeugt.

Angst um die Familie, Angst um die Zukunft

Dennoch: Die ganze Situation nehme einen mit, erklärt der Schüler dem Schwarzwälder Bote weiter. Ehnis ist jung und fit. Der 19-Jährige spielt hobbymäßig Fußball in der JSG Neckartal. Aber er hat Angst um seine Familie, Angst um seine Mitmenschen.

Seine Großmutter lebt in einem Seniorheim in Freudenstadt in kompletter Isolation, berichtet er. Da komme es schon vor, dass die Seniorin während eines Telefongesprächs anfange zu weinen. Aber nicht nur das bereitet dem jungen Mann Sorgen: Auch die Frage, wie es mit seinen Eltern und deren Jobs weitergeht, treibt ihn um. Geschweige denn seine eigene Perspektive: Benjamin Ehnis hat nach dem Abitur eine Azubistelle bei Wagon Automotive in Nagold in Aussicht. Doch wird es diese Stelle wirklich noch geben, wenn das Schuljahr vorbei ist?

Im Mai könnte die Situation an den Schulen indes weiter chaotisch sein: Einige Schüler zu Hause, andere in den Klassenzimmern. Dazu weiter keine einheitlichen technischen Lösungen für Home-Schooling. Unter solchen Umständen - auch mit der psychischen Belastung - hält Ehnis Abiturprüfungen für falsch. Er fände es sinnvoller, wenn ein "Durchschnittsabitur" auf Basis der Vornoten vergeben wird. Oder aber die Prüfungen nur auf freiwilliger Basis stattfinden.

Nicht, dass ihm die soziale Isolation leicht falle, so Ehnis. Er habe sich in seiner Klasse umgehört und jeder wolle gerne wieder zurück in die Schule gehen. Aber: Eine Frage stellt sich der 19-Jährige: Ist es das Risiko wert?