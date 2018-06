Horb Brand in Dettingen: Toter verursachte Brand selbst

Eine technische Brandursache schließt die Polizei aus. Die objektiven Feststellungen am Brandort und die bisher durchgeführten Befragungen lassen am Ende diesen begründeten Schluss zu. Die Frage, was genau zu dem Brandausbruch geführt hat, wird möglicherweise unbeantwortet bleiben. Den entstandenen Schaden schätzen die Brandermittler auf etwa 150.000 Euro.