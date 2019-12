Horb a.N. Unfall: Zwei Schwerverletzte nach Frontalzusammenstoß

Gegen 8 Uhr kam es zum Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der Kreisstraße 4768 zwischen Mühringen und Wiesenstetten. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden beide Fahrer in ihren Autos eingeklemmt. Sie mussten befreit werden. Zwei Rettungshubschrauber brachten die Schwerverletzten in Krankenhäuser. Ein weiterer Verletzter kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus.