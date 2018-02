Horb a.N. MC Mühlen stellt Motorradshow auf Beine

Noch etwas Außergewöhnliches: An einem Sonder-Stand wird es eine Honda-Classic-Show mit Original-Maschinen aus den 70er-Jahren geben. Die Maschinen gehören einem Sammler aus Eutingen. Auch die Kreidlerfreunde aus Horb werden sich präsentieren. Zudem wird sich der MC Mühlen natürlich mit einem Stand präsentieren.

Rennsportler zu Gast

Rennsportfreunde können sich auf den Besuch von drei Rennfahrern freuen. Kevin Wahr ist in der Region sehr bekannt. Der Nagolder kann sich Vizemeister der internationalen deutschen Motorradmeisterschaft (IDM) Supersport 600 nennen. Dominik Vincon aus Bretten fuhr in der vergangenen Saison in der Klasse Superbike 1000 der IDM. Anne Höss startete im vergangenen Jahr in der Klassik-Zweitakt-Trophy.

Modenschauen und Co.

Bekannt ist die Motorradshow auch für das umfangreiche Bühnenprogramm in der Aktionshalle. Modellpräsentationen, Modenschauen, Servicevorführungen, Rennfahrer-Interviews und Showtänze wechseln sich dort ab (Details siehe Homepage des MC Mühlen).

Boxenstopp für Hungrige

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt. Im Obergeschoss der Hohenberghalle ist das »große Restaurant« geöffnet. Für den schnellen »Boxenstopp« steht auch der gleichnamige Imbiss im Erdgeschoss zur Verfügung.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung ist am Samstag von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 17 Uhr geöffnet. Erwachsene bezahlen sieben Euro Eintritt, Schüler, Studenten, Rentner und Behinderte 5,50 Euro. Für Kinder bis 14 Jahre ist der Eintritt frei, wenn sie in Begleitung eines Erziehungsberechtigten sind. Weitere Infos und detailliertes Programm: www.motorradshow-horb.de.