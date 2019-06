Horb a.N. Großes Schaumbad beim Jubiläum der Ranch 36

Zu ausgelassener Musik tanzten die zahlreichen Gäste auf der Tanzfläche, die völlig vom Schaum bedeckt war.

Am Samstag wird nach dem Fassanstich (19 Uhr) ein bayerischer Abend mit den "Lausbuba" stattfinden. Die Ranchkapelle wird am darauffolgenden Sonntag den Frühschoppen um 12 Uhr musikalisch eröffnen und begleiten. Der Kindergarten "Leimenparadies" wird ebenso zu Gast sein wie zum Festausklang der Musikverein Dettingen. Auch wieder geplant ist eine Spendenaktion für die Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe in Schönwald. Die Scheckübergabe soll am Festsonntag erfolgen.