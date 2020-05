Horb am Neckar Corona-Krise: Biergarten Rauschbart bereitet sich auf Wiedereröffnung vor

"Wir hätten ein wunderschönes Ostern haben können", sagt Michael Singer, einer der Geschäftsführer des Biergartens. Doch so traumhaft das Wetter über die Osterfeiertage auch war: An eine Öffnung des Biergartens war coronabedingt nicht zu denken. "Nun starten wir dieses Jahr halt ein bisschen später", fügt Singer lächelnd hinzu. So einfach wie in den vergangenen Jahren ist das in dieser Saison jedoch nicht.

Die Wiedereröffnung der Gastronomien zieht wegen der Corona-Pandemie nämlich einen ganzen Rattenschwanz an Auflagen mit sich, die die Wirte natürlich erfüllen müssen, um den Betrieb überhaupt aufnehmen zu können. "Das sind teilweise leichte bauliche Veränderungen", führt Singer in seiner Aufzählung an. Beispielsweise müssen sie nun ein Waschbecken am Eingang des Biergartens installieren, an dem sich die Besucher mindestens 20 Sekunden lang die Hände waschen und desinfizieren müssen.