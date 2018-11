Horb a. N. Zweiter Tatverdächtiger: erst geredet, dann geschwiegen

Ein 32-jähriger Staatenloser aus dem Palästinensergebiet war am Darmstädter Hauptbahnhof am Dienstagmorgen festgenommen worden. Dieser Mann sei im Kreis Ludwigsburg wohnhaft gewesen. Dort hatte ihn ein Sondereinsatzkommando nicht mehr angetroffen. Er war in einen Frühzug mit dem Ziel Frankfurt gestiegen. Bei der Festnahme durch die Bundespolizei sei festgestellt worden, dass der dringend Tatverdächtige kein Flugticket dabei gehabt habe, so ein Pressesprecher. Auch habe er bei der Festnahme überrascht gewirkt.

Der Mann, der keine direkte Beziehung zum Opfer hatte, habe zunächst Angaben zur Tat gemacht, erklärt Staatsanwalt Frank Grundke. Vor dem Haftrichter habe er aber geschwiegen. Der erste Tatverdächtige, der 27-jährige Syrer Mohammed O., hat bisher nur Angaben "zur Person und zur Sache" gemacht. Wichtig sei nun auch, die Rollenverteilung der beiden Tatverdächtigen zu ermitteln, so der Pressesprecher der Polizei.

Derzeit gehe man nicht davon aus, dass eine weitere Person tatverdächtig sei, so Grundke. Dem folgt jedoch ein deutliches "Aber": "Das ist nur eine Momentaufnahme." Die kriminalpolizeiliche Ermittlung gehe weiter. Viele Spuren müssten noch "abgearbeitet" werden. Zum Tatmotiv äußert sich die Staatsanwaltschaft weiterhin nicht.