Horb a. N. Zwei Notgroschen sind einer zu viel

Los geht die Tour durch die Ausstellung, die auf spielerische Art und Weise das Thema Finanzanlage im wahrsten Sinne des Wortes begreifbar machen soll, am Modul "Weitblick und Wohlstand". Ein blauer Gummiball stellt bei diesem Rundgang das Kapital dar, das es zu erhalten gilt. Viele Umstände wirken auf dieses Kapital ein und irgendwann ist der Ball – sprich das Kapital – nicht mehr rund, sondern zerfledert und ausgefranst. Hier gilt es nun den Schalter umzulegen und durch sichere Geldanlagen auf die Dauer wieder "Struktur und Stabilität" reinzubringen. So heißt auch das nächste Modell, das sehr plastisch aufzeigt, wie sinnvoll es ist, nicht nur ausschließlich auf eine Art der Kapitalanlage zu setzen, sondern sein Engagement in einem Portfolio zu streuen. Station drei beschäftigt sich mit "Strategie und Wachstum" und macht anhand verschiedener Szenarien, unter anderem der Zinses-Zins-Rechnung deutlich, wie man mit klug gewählten Strategien selbst auf dem heutigen Geldmarkt noch einige Euros gut machen kann.

Insgesamt eine recht interessante Ausstellung, die einen ganz neuen, intuitiven Zugang zu wichtigen Themen rund um die Geldanlage bietet. Geldanlage ist wichtig, doch kein Buch mit sieben Siegeln. Natürlich ersetzt ein Rundgang durch diese Ausstellung, die in der Kategorie "Wissensvermittlung" im Privatkundengeschäft mit dem Innovationspreis 2016 ausgezeichnet wurde, kein Beratungsgespräch mit einem der Fachleute der Raiffeisenbank Horb. Geldanlage ist immer eine individuelle Sache, die genau geplant gehört und immer wieder angepasst werden muss.

Doch die Ausstellung bietet einen Anreiz, sich wirklich einmal mit dem anscheinend so ungeliebten Thema Geldanlage zu beschäftigen.

Und manchen Besuchern kann es nicht schnell genug gehen. Am Montagvormittag besuchten die Teilnehmer des Wirtschaftskurses Zwei des Martin-Gerbert-Gynasiums, die erst letzte Woche ihr Abitur gemacht haben und nun vor dem Eintritt ins Erwerbsleben stehen, diese Ausstellung, die noch bis zum 18. Mai zu sehen ist. Und sie kamen gleich eine ganze Stunde früher als eigentlich geplant. Schlaue junge Leute, denn wenn’s um die Geldanlage geht, dann kann man nie früh genug dran sein.

Weitere Informationen: www.rb-horb.de