Horb a. N. Zwei Missionen

In diesem Jahr sind in Ahldorf 16 Kinder unterwegs, die von den drei Oberministrantinnen Jasmina Zink, Linda Kaupp und Nina Schmid begleitet werden. Die Gruppe der jüngsten Ahldorfer Sternsinger wird von Patricia Gonser von Haus zu Haus geführt. Die Gruppen setzen sich zusammen aus Ministranten und anderen Kindern, die gerne bei dieser Gemeinschaftsaktion mitmachen wollten. Zur Vorbereitung trafen sich die künftigen Sternsinger im Dezember zu einem gemeinsamen Frühstück im Gemeindehaus, bei dem Christiane Rehberg ihnen vom diesjährigen Beispielland Indien und dem Problem der Kinderarbeit berichtete. Am 4. Januar wurden sie von Lucia Ruggaber und zwei Müttern eingekleidet und übten die Hausbesuchstexte und das Sternsingerlied. Den ganzen Tag waren die vier Gruppen der Sternsinger am 6. Januar in den Straßen Ahldorfs unterwegs. Mittags gab es im Gemeindehaus Maultaschen und Kartoffelsalat. Dann konnte es gestärkt weitergehen.