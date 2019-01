Horb a. N. Zuwachs für Kirchen- und Gospelchor gewünscht

Der Grillabend auf der Priorberger-Ranch der Familie Schoch hat allen wieder sehr viel Spaß bereitet. Einen zufriedenstellenden Kassenbericht konnte Kassierer Ewald Noll vortragen. In seinem Rückblick dankte Chorleiter Müller allen Sängerinnen und Sängern für ihr Engagement. Beide Chöre singen auf einem guten Niveau, so der Chorleiter. Er hofft auch weiterhin, dass alle zur Singstunde kommen. Sein Wunsch ist zum einen: "So zu singen wie bisher, dann bin ich auch im kommenden Jahr zufrieden." Der Chorleiter hofft auch auf Verstärkung beider Chöre. Junge Mitglieder sollen geworben werden. Sein zweiter Wunsch ist, jeweils zwei neue Tenöre und zwei neue Bässe zu gewinnen.

Der Kirchenchor wird wieder beim Dettinger Fasnetsumzug am Sonntag 24. Februar im Gemeindehaus eine Bewirtung anbieten. Dazu sind alle Mitglieder aufgefordert mitzuhelfen. Vom 30. Mai bis 2. Juni findet ein Ausflug zur Domweihe mit dem Dießener Chor nach Verden in Niedersachsen statt. Dort wohnt jetzt die ehemalige Vorsitzende des Dießener Chores Wiebke Peinemann. Am Sonntag, 2. Juni, werden die beiden Chöre die Hilber-Messe in Dörverden mit einem Posaunenchor aufführen.