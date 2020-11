Horb a. N. Zusammenarbeit mit regionalen Anbietern

Das familiengeführte Unternehmen gibt es schon in der dritten Generation. 1960 von den Großeltern gegründet, dann von den Eltern übernommen und weiter ausgebaut, leiten heute Rainer Rentschler als Inhaber und seine Schwester Ulrike Rentschler als Prokuristin die insgesamt elf Edeka-Märkte in Alpirsbach, Altensteig, Baiersbronn, Bondorf, Dornhan, Dornstetten, Eutingen, Freudenstadt, Nebringen, Nagold und Waldachtal. Man lege großen Wert auf Produkte mit kurzen Transportwegen, betonen die beiden.

Zu den Artikeln aus der Region gehören unter anderem Teigwaren und Eier von Hiller aus Bondorf, Dosenwurst der Metzgerei Kern aus Bondorf, Backwaren der Bäckerei Plaz aus Eutingen sowie Mehlprodukte der Walz Mühle aus Horb. Wichtig ist ihnen auch die Auswahl an Bio-Produkten und das Sortiment an internationalen Spezialitäten, an gluten-, laktosefreien und veganen Produkten sowie an Erzeugnissen aus der Region. Stolz sind die Rentschlers nach eigenem Bekunden außerdem auf die neue Unverpackt-Station, an der sich ihre Kunden Produkte wie Nüsse, Cerealien, Nudeln oder Reis in eigene Behälter abfüllen können.