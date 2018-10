Horb a. N. Zur Schlachtplatte schmeckt dieses Jahr auch der Juka-Apfelsaft

So fanden sich auch dieses Jahr wieder etliche Besucher in der Mehrzweckhalle in Bittelbronn ein, um bei gemütlicher Blasmusik ihren Appetit zu stillen. Auch Ortsvorsteher Hans Schmid stattete dem traditionellen Fest einen Besuch ab. Drei Säue wurden für das Fest geschlachtet, die zu 480 Paar Bratwürsten, circa 170 Portionen Schnitzel und 250 Schlachtplatten in der Hofmetzgerei Schmid verarbeitet wurden. Am späten Samstagabend war die Mehrzweckhalle beinahe bis auf den letzten Platz besetzt, und die zahlreichen freiwilligen Helfer hatten hinter den Kulissen alle Hände voll zu tun, um der hohen Nachfrage nach Speis und Trank nachzukommen.

Bestens unterhalten wurden die Gäste bei Tische vom Musikverein Wiesenstetten, der am vergangenen Samstag unter der Leitung von Michael Zander das musikalische Rahmenprogramm eröffnete. "Alle 2,6 Jahre sind wir bei unserem Lieblingsverein in Bittelbronn", erzählte Stefan Müller freudig dem Publikum in seiner Moderation. Zu Gast bei seinen Freunden präsentierte sich der Musikverein Wiesenstetten bei bester Laune und heizte den Gästen erfolgreich ein. Dabei durfte natürlich auch das "Prosit der Gemütlichkeit", gesanglich in Szene gesetzt durch Dieter Eger, nicht fehlen. Ferner trugen mehrere Gesangseinlagen von unterschiedlichen Musikern des MV zur Unterhaltung bei, was unter anderem bei einem "Helene-Fischer-Medley" deutlich wurde.

Während die Kapelle spielte, wanderten die Mitglieder der Jugendkapelle (Juka) an den Tischen entlang und warteten mit einem "Schinken schätzen" für die Gäste auf. Jeder Besucher hatte die Möglichkeit, das Gewicht eines Schwarzwälder Schinkens für den Einsatz von einem Euro zu schätzen und diesen als Hauptpreis für sich zu gewinnen. Der Erlös aus dem Tippspiel soll der Juka Bittelbronn zugute kommen. Des Weiteren konnten sich die Besucher an dem selbst gemachten Apfelsaft sowie Süßmost von der Juka erfreuen. Insgesamt 2,2 Tonnen selbst gesammelte Äpfel hat die Juka zu 750 Liter Apfelsaft und 90 Liter Most verarbeitet. Klassische Cocktails sowie Longdrinks erhielten die Gäste in der Cocktailbar, wo Kocheise persönlich als Barkeeper die Gäste bediente.