Horb a. N. Zur Ruhe kommen und den Weg nach innen finden

Renk freute sich, auch die neue Rektorin der Grundschule Mühlen, Beate Kollmann, begrüßen zu können. Die Seniorenadventsfeier wird abwechselnd von der Grundschule und vom Kindergarten mitgestaltet. In diesem Jahr stimmte der Schulchor der Grundschule unter der Leitung von Bernd Herwanger die Gäste mit mehreren adventlichen Liedern und einer von drei Kindern im Wechsel vorgetragenen kleinen Geschichte auf Weihnachten ein.

"Wer hierherkommt und so schön für uns singt, dem wird das Christkindle sicher etwas Schönes bringen", versprach Renk den Kindern. Herwanger begleitete später die Senioren noch beim Weihnachtslieder Singen am Klavier. So eingestimmt gab es erst einmal Kaffee und Kuchen: Gedanken zur Adventszeit hatte sich Bürgermeister Ralph Zimmermann gemacht. Der Zauber, der Weihnachten in der Kinderzeit umgebe, gehe wenn man erwachsen wird, verloren. Die Erwartungshaltung in den Familien an einen besonderen, harmonischen Heiligabend sei hoch. "Wir können die Welt nicht ändern oder in der heutigen Zeit weniger hektisch machen", sagte Zimmermann, aber man solle dankbar sein, für das, was man hat.

Pfarrer Johannes Unz von der evangelischen Kirchengemeinde hatte einen großen Adventskranz mitgebracht, geschmückt von der Konfirmandengruppe. Die zehnjährige Floriane erzählte dann die Geschichte des ältesten Adventskranzes der Welt. Er wurde damals in Hamburg für die armen Kinder aus einem Wagenrad gefertigt. Darauf waren nicht nur vier sondern 24 Kerzen, eine für jeden Tag bis Heiligabend und jeden Tag wurde es ein bisschen heller. Zum Schluss trug der Pfarrer ein kleines Gedicht vor, mit ähnlichen Gedanken, wie sie Bürgermeister Zimmermann schon zum Ausdruck bracht hatte, dass man zur Ruhe kommen und den Weg nach innen finden solle.