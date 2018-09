Horb a. N. Zur Eröffnung gibt es die klassische Polonaise

Erfolgreich ihre Goldprüfung mit sechs Tänzen bestanden haben: Luce Negron, Florian Hofmann, Dennis Ziszka, Carolin Huprich, Julia Fokt, Pia Gekle, Mirko Arnaut, Tim Rauschenberger, Angelika Toth, Noelia Weyherter, Alissa Eitelbuß, Jonathan Sattler, Leon Akermann, Berkan Akcakoca, Simone Wohlschlögl, Karina Präg und Marcella Häupl.

Der Goldstar-Test erschwert sich dadurch, dass von den geforderten sechs Tänzen der Prüfer zwei auswählt, sodass der Prüfling in allen zwölf Tänzen fit sein muss.

Wenn man sich in den Master- beziehungsweise Profitanzkreisen befindet, kann man sich ebenfalls einem Medaillentest stellen. Nach weiteren zwei Goldstartests erhält man dann beim dritten Mal das Supergoldstar Abzeichen Rang I.

Bereits die erste Prüfung zum Goldstar Rang I Abzeichen haben folgende Schüler ertanzt: Nico Heizmann, Janis Vötsch, Tanja Brindle, Leonie Maurer, Marius Schneiderhan und Svenja Blaskowitz.

In den folgenden Prüfungen darf dann der Prüfer alle sechs Tänze selbst auswählen. So erreichen die Schüler jeweils nach weiteren drei Prüfungen Supergoldstar Rang II und III.

Die zweite Prüfung zum Goldstar Rang I absolvierten Dennis Rudik, Kevin Fülle, Carolina Schiller und Franziska Raible.

Die zweite Prüfung zum Goldstar Rang II bewältigten Alex-Killian Müller, Julia Kittel, Lukas Raible, Jan Reismüller, Nina Hartmann und Tamara Bischof.

Die letzte Prüfung zum Goldstar Rang II mit Urkunde und Nadel haben beim Sommerball Pascal Haas, Claudius Stützel, Miriam Straub, Urs Läpple, Juliane Pavlekovic und Rebecca Schummer bestanden.

Ballabend in der Hohenberghalle

Die Gäste des Sommerballs waren vom Programm und der Dekoration in der Halle begeistert, teilt die Tanzschule Gayer mit. Mit der klassischen Polonaise eröffneten die Schüler der Basis 1-Kurse aus Rottenburg den Ballabend. Im Anschluss wurde bis tief in die Nacht getanzt. Eltern und Schüler verfolgten die Showauftritte der Tanzgruppen aus den "Dance4Fans"-Kursen. Die Solo-Tänzer der Tanzschule zeigten unter der Leitung von Anne Albrecht eine "wunderbare Show", so die Tanzschule. Besonders angetan waren die Eltern von der Synchronität und dem tänzerische Niveau der Gruppen. Den Abend begleitete die Band Peppermint mit aktueller und klassischer Tanzmusik.

Highlight des Abends war die feierliche Ausgabe der Gesellschaftszertifikate sowie die Tanzabzeichen in Bronze bis Super-Goldstar Rang III an die Teilnehmer aus Horb, Sulz, Oberndorf und Rottenburg. Als traditionelle Abrundung des Abends tanzten die Schüler den Ehrentanz mit ihren Eltern. Dies ist seit vielen Jahren Tradition in der Tanzschule Gayer, wofür viele Eltern vorher zu einer Unterrichtseinheit in die Tanzschule kommen und einige von ihnen auch noch Jahre danach dort bleiben, so die Tanzschule abschließend.