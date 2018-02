Horb a. N. Zum Schluss gibt’s eine tolle Torte

Das Crowdfunding – also das Spendensammeln im Internet – hat in Horb nicht so gut funktioniert wie beispielsweise in Freudenstadt. Wicker: "Wenn man die Summen vergleicht, die wir früher durch die Kleinspenden durch Überweisung hatten, ist diese Summe nicht erreicht worden. Dafür –­ und das ist neben dem Werbeeffekt durch das Crowd­funding absolut positiv –­ sind die Spenden in den Sammelbüchsen enorm gestiegen.

Viele Gäste handeln solidarisch und bezahlen das Essen eines anderen Gastes mit

In den Vorjahren hatten wir pro Essen durchschnittlich 4,60 Euro Direktspende, jetzt sind es mehr als 5,10 Euro."

Engel: "In der Sammeldose am Eingang waren sehr viele 10 Euro Scheine. Das heißt –­ viele Menschen haben solidarisch gehandelt, in dem sie das Essen eines Gastes noch mit übernommen haben."

Und das ist natürlich gleich doppelt im Sinne der Vesperkirche. Engel und Wicker sagen unisono: "Das heißt für uns: Wir wollen die Leute zusammenbringen. Die Menschen, die der Vesperkirche helfen wollen, spenden nicht anonym, sondern wollen die Gemeinschaft mit genießen."

Axel Brandauer von der evangelischen Kirche: "Die Vesperkirche ist eine geistig-sinnliche Veranstaltung." Wicker ergänzt: "Mit der Vesperkirche ist die Kirche ganz nahe am Menschen. Auch bei denen, die bei den traditionellen Veranstaltungen eher nicht dabei sind."

Draußen vor der Tür beim Rauchen gibt es nur ein Thema: Schade, dass die Vesperkirche schon vorbei ist. Eine Frau sagt: "Das könnte es öfter geben. Du sparst dir für zwei Wochen das Kochen und Spülen. Und das Essen ist echt gut." Eine andere sagt: "Mir reichen die zwei Wochen – dann kann ich mich auf das nächste Jahr schon freuen."

Und was meint das Vesperkirchen-Team? Bärbel Engel: "Eine Woche länger haben wir schon diskutiert. Aber es ist schon so ein Spagat für viele Helfer." Wicker: "Bei vielen Vesperkirchen gibt es extra Personalanteile für die Organisation. Für uns nicht. Wir machen das alles und erledigen auch noch unser Geschäft. Ich habe heute morgen schon von 6 bis 10 Uhr im Rottenburger Büro gesessen, damit ich danach hier sein kann."

Toller Einsatz, tolle Torten, tolles Essen. Bis zum Sonntag, 20. Januar 2019. Dann startet die elfte Vesperkirche!