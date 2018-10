Horb a. N. Zum Abschluss lockt der Big-Band-Sound

Dass Ivi Haberer, so heißt die junge Frau, das Zeug dazu hat, eine besonders gute Sängerin zu werden, bewies sie vor allem mit ihrem zweiten Stück kurz vor der Pause. Sie sang "Don’t Know Why" von Norah Jones und hier passten Stimmlage und Basis-Sound sehr gut zusammen.

Routine und Spielfreude zeigen sich

Und der Rest war wie immer. Super Musikerinnen und Musiker, alte Hasen und junge Hüpfer, Routine und Spielfreude, geniale Solos, wunderbares Zusammenspiel der einzelnen Instrumente und eine Musikauswahl, die einer echten "Big Band" würdig ist. Swingende Stücke, die eine oder andere ruhige Ballade, bei denen gerade der warme Klang der Hörner Akzente setzte, sauber durchgespielte Kompositionen oder ganz einfach: "Big Band Horb."

Mit diesem eher klassischen Cocktail verabschiedete sich der Musikcocktail bis zum kommenden Jahr um – hoffentlich – auch 2019 seine Fans aufs ehemalige Freibadgelände oder zu den Außenterminen, wenn der "Musikcocktail on Tour" ist, einzuladen.