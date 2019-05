Horb a. N. Zünftiger Auftakt für Bockbierfest in Altheim

Markus Singer und Stephanie Martini vom Vorstandstrio des ausrichtenden Vereins begrüßten ein große Zahl an Ehrengästen. Singer hob besonders die frischgewählte Gemeinderätin Sylvia Becht hervor, die in ihrer kurzen knackigen Ansprache, die sie in gereimter Form vortrug, feststellte, dass die Altheimer zwei wichtige Grundvoraussetzungen für das Bockbierfest quasi in die Wiege gelegt bekamen: "Wir Altheimer können schaffa und festa." Und Fässer anstechen, denn in diesem Jahr war die Ortsvorsteherin mit diesem Job dran. Sie unterstrich mit einigen wenigen, gut getimten Hammerschlägen, dass auch die holde Weiblichkeit den Spunden ins Fass bringt.

Beim Blick in die Reihen der Ehrengäste fiel wieder auf, dass die früher so starke CDU-Delegation inzwischen mit Ratsmitgliedern anderer Parteien durchzogen ist. Am "tiefschwarzen" Ehrentisch saßen wie in jedem Jahr zwar auch dieses Mal die CDU-Granden Andreas Bronner und Gerhard Munding, doch die frischverheiratete Gemeinderätin Silvia Wüstholz brachte in lila Lederhosen Farbe an den Tisch.

Katharina Haizmann, Juniorchefin des Bierlieferanten, der Hochdorfer Brauerei, hatte für die Altheimer Musikanten eine besondere Überraschung parat. Einen Scheck zum 65-jährigen Geschäftsjubiläum, denn man arbeitet nicht erst seit 33 Jahren zusammen, sondern nun schon fast doppelt so lange, wie sie der Chronik entnahm. Ihr Großvater habe mit dieser Tradition begonnen, so ihre Ergänzung dazu.

Nach Fassanstich und Grußworten gehörte die Bühne ganz der Formation Bio Brass, die zum Fassanstich aufspielten und mit ihrer Blasmusik für den Grundsound dieses Festes sorgten.

Auf die Gäste und Besucher des 33. Altheimer Bockbierfestes warten noch drei schöne Tage mit einem Programm für Jung und Alt – auf die Mitglieder der Altheimer Musikkapelle dagegen viel Arbeit, die notwendig ist, um dieses Fest, das schon lange weit über die Kreisgrenzen hinaus bekannt ist, zu stemmen.

Heute Abend spielen sich die Schlagerbillys von der Rebel-Tell-Band in die Herzen der Tracht tragenden Festbesucher, und am Samstag rocken die "Lords of Rock" von Lancelot das Festzelt.

Am Sonntag, dem Tag der Blasmusik, werden neben der eigenen Jugendkapelle sechs Gastkapellen Blasmusik Non-Stop auf zwei Bühnen präsentieren.

Für jeden Geschmack – egal ob musikalisch oder aus Küche und Bierfass – ist also auch bei dieser Neuauflage der Traditionsveranstaltung was dabei. Dann also auf ein Prosit in Altheim.