Horb a. N. Zünftige Musik und deftige Verpflegung

Das Metzgerteam um Karl-Heinz Bühler hatte wieder zwei Schweine geschlachtet, und das Küchenteam sowie die Musiker, die bedienten, waren voll im Einsatz. An der selbst gebastelten Weinbar konnte man sich treffen und einen guten Tropfen genießen. Am Samstagabend sorgten der Musikverein Epfendorf unter der Leitung von Jörg Lamparter und später der Musikverein Owingen unter der Leitung von Stefan Riethmüller mit zünftiger Musik für Unterhaltung und ein bisschen Oktoberfeststimmung in der Mehrzweckhalle.

Am Sonntag ging es weiter mit einem Frühschoppenkonzert mit der Bauernkapelle Böffingen unter der Leitung von Michael Käufer. Zum Mittagessen gab es wieder Schlachtplatte, und am Nachmittag spielte dann noch die Jugendspielgruppe des Musikvereins Ahldorf auf, die von Andrea Pfister geleitet wird.