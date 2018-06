Horb a. N. Zirkus-Nervenkitzel ist (k)ein Kinderspiel

Am S amstag um 13 Uhr durften die Kinder des Kindergartens Edith Stein und der Grundschule Bildechingen ihr Talent als Zirkusakrobaten zeigen. Ziel, so der betreuende Lehrer der Realschule Horb, Timo Frank, ist es, an beiden Tagen verschiedene Kinder zusammenzubringen, ja die Gruppen zu mischen, dies auch durch unterschiedliches Alter. Auf ihre artistischen Vorführungen wurden die Kinder von den Artisten des Zirkus Piccolo vorbereitet.