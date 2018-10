Horb a. N. Zinnflaschen und Radierung erweitern Horbs Fundus

Noch ist die Geschichte der Horber Zinngießerfamilien Sichler und Besson so gut wie unerforscht. Den Grundstein für die Zinnsammlung des Stadtmuseums im Bürgerkulturhaus legte kein Geringerer als der Kunstmaler Paul Dörr, der sich auch intensiv mit der Horber Stadtgeschichte beschäftigt hat. Er schenkte dem Museum 1964 eine Zinnschale, die der Marke nach Mathias Sichler zugeordnet werden kann, der sich anhand der Horber Kirchenbücher in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts nachweisen lässt. Zwischenzeitlich konnte der Kultur- und Museumsverein weitere Zinngefäße mit Sichlerschen Meistermarken bei Auktionen ersteigern und als Leihgabe zur Verfügung stellen, sodass im Museum mehr Platz für die Horber Zinnwarensammlung von Nöten wäre, teilt der Verein mit.

Der Letzte in der Horber Zinngießerdynastie Sichler war Johann Nepomuk Sichler, der im März 1902 verstarb. Von ihm stammen die beiden neu erworbenen Schraubflaschen, deren Deckel die Marke "I. N. Sichler Horb" aufweist. Johann Nepomuk Sichler verwendete noch in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts als weiteres Meisterzeichen den österreichischen Bindenschild. Ob er damit zu Zeiten des Königreichs Württemberg wohl immer noch der vorderösterreichischen Vergangenheit seiner Heimatstadt nachtrauerte?

Johann Nepomuk Sichler war der Sohn des Horber Zinngießers Sebastian Sichler und wurde im Juni 1838 in Horb geboren. Sein Geburtshaus lag am Mühlkanal ganz in der Nähe der ehemaligen oberen Stadtmühle, die noch bis 1994 als Kunstmühle Rettenmeier vor dem inneren Ihlinger Tor gelegen war. Das Haus der Familie Sichler war nach einer Feuersbrunst im Dezember 1829 neu erbaut worden.