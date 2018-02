Horb a. N. Zeugen: Mann war aggressiv und aufgebracht

Rottweil/Horb. Der Prozess wegen Beleidigung, Körperverletzung und Sachbeschädigung sowie weiterer Delikte gegen einen 35-jährigen Mann aus Horb, der als mutmaßlicher "Autokratzer" traurige Bekanntheit erlangt hat, könnte schneller zu Ende gehen als erwartet.

Die Erste Große Strafkammer am Landgericht Rottweil hat in den ersten drei Verhandlungstagen bereits viele Zeugen zu den Vorfällen gehört, die dem Angeklagten zur Last gelegt werden. Schon am 22. Februar könnte das Urteil fallen, zwei Verhandlungstage früher als geplant, hieß es am Freitag.

Der Mann wird verdächtigt, zwischen Mai 2016 und Juli 2017 mehrere Personen angegriffen, beleidigt und verletzt zu haben sowie eine Vielzahl von Fahrzeugen in Horb zerkratzt oder durch Fußtritte beschädigt zu haben. Im September 2017 wurde er mit gerichtlicher Anordnung in eine psychiatrische Einrichtung eingewiesen, in der er sich bis jetzt befindet. Einem vorläufigen Gutachten zufolge, das die Staatsanwaltschaft erstellen ließ, leidet der Mann an einer paranoiden Schizophrenie.