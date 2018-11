Horb a. N. Zehn Minuten für den Karrierestart

"Wir haben das Konzept im Vorfeld an allen Horber Schulen vorgestellt und die Schüler zudem auf die Gespräche vorbereitet", sagt Matthias Nowotny von der Dialogmanufaktur, die im Auftrag der Stadt Horb und Horb Aktiv die Veranstaltung vorbereitet hat. Erklärt wurde den Schülern, wie sie sich am besten zu kleiden hatten und wie wichtig schon allein das aufrechte Sitzen für einen guten Gesprächsverlauf sei. Immer wieder gelte es den Schülern zu erklären, dass sie mehr als nur ihre Noten sind.

"Wir haben uns verschiedene Veranstaltungen angeschaut und immer waren die Noten sehr wichtig, aber wir haben festgestellt, dass die Unternehmen trotzdem nichts über die jungen Leute wussten." Der persönliche Kontakt stehe beim Azubi-Speed-Dating im Fokus. Das Azubi-Speed-Dating habe man vor dreieinhalb Jahren ins Leben gerufen, so Nowotny.

Das Konzept nach Horb zu holen, kam dadurch zustande, dass die Veranstaltung bereits in Rottenburg stattfand und die ahg dort gute Erfahrungen sammeln konnte, erklärt Bernd Gall, der in Horb Geschäftsführer ist und gleichzeitig in der Vorstandschaft von Horb Aktiv. "Ich hab heute 16 Gespräche und bereits ein Praktikum vereinbart", erklärt Gall. Das Azubi-Speed-Dating würde nicht die Bewerbung ersetzen, aber den ersten Kontakt vermitteln. Je nach Beruf gebe es mehr oder weniger Interessenten. "Für die Ausbildung im Einzelhandel haben wir beispielsweise keine einzige Bewerbung bisher. Heute habe ich dafür vier Gespräche", sagt Gall. Eine echte Chance, ist er überzeugt.

Sogar schon für das Jahr 2020 knüpfe man Kontakte. Denn schon ab der achten Klasse könnten sich Jugendliche informieren. "Das stellt eine große Herausforderungen für die jungen Leute dar. Die Schüler sind ja teilweise erst 14. Ein so wichtiges Gespräch führen zu müssen, ist schon beachtlich", sagt Nowotny, der sich vor allem über die Begeisterung und den Stolz der Schüler nach erfolgreichen Treffen mit Firmenvertretern freut.