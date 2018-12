Horb a. N. Zahl der Abnehmer wächst stetig

H orb-Nordstetten. Help Tech verfügt über eigene Vertriebsstandorte in Köln, Marburg, Stuttgart und Lüneburg. Der Firmengründer Siegfried Kipke hat den Umbau des Unternehmens hin zum Komplettanbieter im Hilfsmittelbereich vorangetrieben. Marc Züfle, neu in der Geschäftsführung, fokussiert sich darauf, die Vertriebsstrukturen weiter zu entwickeln. "Wir beliefern zur Zeit über 100 Händler beziehungsweise Unternehmen in ganz Deutschland sowie Händler in 22 Ländern weltweit, stetig werden es mehr", so Marc Züfle. Als studierter Betriebswirt und Vollblut-Vertriebler geht es für Züfle darum, mit den richtigen Produkten und umfassenden Service Vertrauen zu schaffen und Händler und Kunden an das Unternehmen zu binden.

Help Tech ist zugelassener Hilfsmittellieferant und Vertragspartner von allen großen Krankenkassen in Deutschland. "Wir leben den Full-Service-Gedanken und übernehmen von der Beratung bis zur Abrechnung die komplette Abwicklung von Hilfsmitteln mit den Krankenkassen, auch für gewerbliche Partner wie Optiker. Uns genügt die vom Arzt ausgestellte Verordnung, den Rest erledigen wir", erläutert Züfle.

Help Tech hat mit OrCam, der intelligenten Minikamera, einen großen Erfolg erzielt (siehe auch www.orcam.de). Diskret an der Brille befestigt, erkennt OrCam Texte und liest diese über den integrierten Lautsprecher vor. OrCam kann auch Produkte und sogar Personen erkennen.