Horb a. N. Wurstfest lockt ins Horber Gässle

Horb-Nordstetten. Schon am Mittwochabend wurde das Wurstfest zum beliebten Treffpunkt. Es war genau das Richtige für so einen lauen Sommerabend. Man traf Bekannte, hielt ein Schwätzchen bei Roter Wurst, Curry Wurst, Steaks und kühlen Getränken. Für Stimmung und Unterhaltung sorgte Alexander Veen mit einer Mischung aus Rock, Pop, Schlagern, Evergreens und aktuellen Hits.

An Fronleichnam ging es weiter. Statt zu Hause zu kochen, konnten die Gäste das reichhaltige Angebot an Wurst- und Fleischspezialitäten beim Wurstfest genießen. Für Kaffee und Kuchen am Nachmittag war ebenfalls gesorgt. Während der Mittagszeit spielte der Musikverein Nordstetten auf und Reiner Glück, die eine Hälfte des Glücks-Duos, unterhielt die Gäste mit seinem Akkordeon. Der andere Teil des Glücks-Duos, Werner Blank, hatte natürlich als Vorsitzender des Schützenvereins Nordstetten anderes zu tun. Er zeigte sich am Ende sehr zufrieden mit dem Besuch an beiden Tagen. Auch das Wetter spielte mit. Lediglich am Donnerstagmittag gab es einen kurzen heftigen Regenschauer. Aber bald kam die Sonne wieder raus.

Am Nachmittag sorgten Vereinsmitglied Armin Schwab (Gitarre) und Uli Reule (Basstrompete) unterstützt von Reiner Glück (Akkordeon) so richtig für Stimmung im Zelt mit ihrem schwäbischen Mundart-Kabarett.