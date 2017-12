Horb a. N. Wollsocken, Lumumba und Promi-Wurfbude

Horb-Grünmettstetten. Entstanden ist diese schöne Tradition wie in vielen Orten der Gegend aus dem Adventsgesteckverkauf der Kirchengemeinde. Auch in diesem Jahr haben sich wieder viele fleißige Helferinnen und Helfer zum "Kranzen" zusammengesetzt und boten ihre kreativen Arbeiten im Basar im Saal des Gemeindezentrums an. Kaffee und selbst gebackenen Kuchen gab es außerdem und so war der schön dekorierte Versammlungsraum im Mettstetter Gemeindezentrum Anlaufpunkt für ein Schwätzchen und Wärmestube zugleich.

Eine Ecke ihres Tisches hatten die Damen des Katholischen Frauenbunds Grünmettstetten für die selbst gestrickten Wollsocken aus dem Kloster Marchtal reserviert. Schwester Karin-Marie, eine geborene Stehle, die aus dem Ort kommt, gibt die Socken immer bei ihrer Mutter ab und so kommen sie in den Handel beim Adventsbasar. "Der Erlös kommt dem Projekt der Schwestern in Tansania zugute", so eine Info zu diesem Angebot.

Im Hausgang des Gemeindehausen, auf dem Kreativ-Markt, hatten Heidi Klein und Annerose Zaglmair aus Talheim ihre Stände aufgebaut, doch der eigentliche Adventsmarkt fand draußen, im Schutz der St.-Konrad-Kirche statt.