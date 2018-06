Horb a. N. Wo Pferde und Fußvolk Vortritt haben

Die Panoramastraße ist am Samstag und Sonntag für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Straße "An den Kelterwiesen" ist aus Richtung L 398 (bisher B 14) ebenfalls gesperrt und nur für den Anliegerverkehr frei.

Gesperrte Parkplätze

Wegen der Ritterspiele und des am Dienstag stattfindenden Sommermarktes stehen die Parkplätze auf dem Flößerwasen am heutigen Dienstag, 12. Juni, von 5 Uhr bis 20 Uhr und ab Mittwoch, 13. Juni, von 22 Uhr bis Montag, 18. Juni, 18 Uhr, nicht zur Verfügung. Die Parkplätze an der Dammstraße können ab Mittwoch, 8 Uhr, in der westlichen Schillerstraße ab Donnerstag, 8 Uhr, jeweils bis Sonntag, 22 Uhr, nicht genutzt werden. Der Parkplatz am Mühlkanal ist ab Freitag, 5 Uhr, die Parkplätze in der Wilhelmstraße und teilweise in der Lindenstraße ab Freitag, 8 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr, gesperrt.

Die untere Zu-/Ausfahrt des Parkhauses Innenstadt ist ab Freitag, 17 Uhr, bis Sonntag, 22 Uhr gesperrt. Ein- und Ausfahren über die Marktstraße ist möglich.

Schillerstraße

Ein- und Ausgänge zum Veranstaltungsgelände befinden sich in der Neckarstraße und in der westlichen Schillerstraße. Zahlreiche Fußgänger werden deshalb in diesen Bereichen queren. Um dies verkehrssicher zu ermöglichen, werden die Abbiegespuren und der Einmündungsbereich der östlichen Schillerstraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Die Ein- und Ausfahrt aus der östlichen Schillerstraße ist nur über das Reibegässle möglich. Die Einbahnstraßenregelung wird aufgehoben.

Christophorusbrücke

Zudem ist zwischen Christophorusbrücke bis auf Höhe Aldi der Neckartalradweg von Freitag bis Sonntag gesperrt. Umfahrungshinweise für Radfahrer werden in beide Richtungen angebracht.

Parkplätze (siehe Grafik)

Beim Neckarbad (1), auf den Parkplätzen an der Florianstraße (2), beim Festplatz (3), im P+R Parkhaus an der Isenburger Straße (4), in den Parkhäusern Marktplatz und Innenstadt (5) sowie auf dem Parkplatz der Firma Bosch-Rexroth (6) und am Sonntag auch bei Aldi und Kaufland (7) stehen Parkplätze zur Verfügung.

Gebühr

Der Veranstalter ist berechtigt, auf Parkplätzen in der Innenstadt, ausgenommen in den Parkhäusern Innenstadt und Marktplatz, von Besuchern eine Parkgebühr in Höhe von 5 Euro zu verlangen. Anwohnerparken ist gebührenfrei zulässig.

Für Anwohner mit gültigem Parkausweis ist das Parken an Parkscheinautomaten außerhalb des Veranstaltungsbereichs im Stadtgebiet kostenlos möglich.