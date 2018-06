Horb a. N. Wo Heilkräfte der Natur aus der Erde sprießen

Gemeinsam ging es zum Kräuterhaus Sanct Bernhard, wo es zunächst mit einem Videofilm einen Überblick über den Werdegang und die Produktion im Kräuterhaus gab. Dabei ging es um die "Wohltuende Kraft der Heilkräuter". Das Kräuterhaus stellt seine Produkte selbst her. Dabei wird auf eine gute Qualität der Rohstoffe geachtet. Das Kräuterhaus wurde 1903 gegründet. Seit 1972 ist es im Besitz der heutigen Inhaberfamilie. Täglich verlassen 3000 Pakete das Unternehmen.

Anschließend gab es die Gelegenheit, im Kräutershop Tees, Salben und Pillen kennenzulernen. Viele Reiseteilnehmer nahmen die Gelegenheit wahr, die "heimische" Apotheke und auch die Badezimmerschränkchen wieder zu füllen.

Nach dem Mittagessen in der Spezerei von Sanct Bernhard gab es die Gelegenheit, den Kräutergarten zu besichtigen. Es ist ein großzügig angelegter Schaugarten mit 16 verschiedenen Themenbereichen. So manches Aha-Erlebnis war zu hören. "So was habe ich noch nie gesehen", so ein Ausspruch. Da gab es den Bauerngarten, den Minzgarten, den Küchenkräutergarten, den Heilpflanzengarten oder den Erlebniskräutergarten für Gesundheit und Sinne.

Danach gab es noch eine kurze Reise nach Deggingen zum Wallfahrtsort Kloster Ave Maria. Dieses Kloster wird derzeit noch von wenigen Kapuzinermönchen, die alle in einem hohen Alter sind, bewohnt. Mit Pater Felix und seinen Mitbrüdern feierten die Teilnehmer eine Heilige Messe. Anschließend gab es von Pater Felix eine Kirchenführung mit vielen Informationen. Der Wallfahrtsort Ave Maria hat im Wald begonnen, mit einer Quelle, die frisches Wasser lieferte.

Ein erste dokumentarisch bezeugte Wallfahrt nach Ave Maria gibt es 1372. Das Gnadenbild mit der Gottesmutter Maria stammt aus dem 15. Jahrhundert und hat alle Ereignisse der vergangenen Jahrhunderte überlebt. Die heutige Ave-Maria-Kirche wurde in den Jahren 1716 und 1718 von Architekt Wiedmann und Stuckateur Schweizer aus Deggingen gebaut. Die Freskengemälde entstanden 1754 von Josef Wannenmacher. 1992 wurde die Lourdes-Grotte errichtet. 1928 betraute Bekennerbischof Johannes Baptista Sproll die Kapuziner mit der Wallfahrt Ave Maria. Jetzt im Oktober werden die letzten Kapuzinermönche Ave Maria verlassen, dies nur deshalb, weil es keinen Nachwuchs gibt. Von Pater Felix war auch zu erfahren, dass der Besuch der Gottesdienste in Ave Maria noch sehr gut ist.

Am Ende eines erlebnisreichen Tages gab es noch viel Dankesworte an das Organisationsteam Joachim Milles, Adelheid Sickler, Cäcilia Arnoldt und Zita Gabel. Wie zu erfahren war, gibt es bereits für 2019 gute Ideen.