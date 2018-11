Horb a. N. Wo Funken fliegen und Schuhsohlen glühen

Die professionelle Blues-Band sprühte vor Spielfreude und so entpuppten sich viele Titel als Soli-Schlachten, die in langen Improvisationen ausgetragen wurden, was euphorisch vom Publikum bejubelt wurde. Dies wurde ganz besonders bei der "Story Of The Blues" (Gary Moore) deutlich, die sich von einer ruhigen Ballade in ein temporeiches musikalisches Feuerwerk verwandelte. Umgehend steuerten die Zuhörer den Protagonisten ihren stürmischen Applaus bei, was die heißblütigen Musiker weiterhin motivierte. Luco Colombo (Saxofon), Max Vicino (Gesang, E-Gitarre) und Keyboarder Dalzoppo lieferten sich in ihren etlichen Soli heiße Duelle und setzten ihr Können überzeugend in Szene. Doch auch die übrigen Musiker gelang es, sich in den Darbietungen hervorheben. So auch der lässige Mann am E-Bass, Enzo Cafagna, der ebenso entfesselt in "Unchain My Heart" (Joe Cocker) mit seinem Groove die tragende Rolle übernahm.