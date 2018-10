Horb a. N. Witzig, spritzig, schwäbisch-knitz

Den musikalischen Teil der Show bestreiten in bewährter Manier die vier Haus- und Hofmusikanten von "Herrn Stumpfes Zieh- und Zupf Kapelle". Skrupellos aber liebenswert, traditionsverbunden und (vielleicht gerade deswegen) eigenwillig bringen sie das Rathaus zum Swingen und Grooven – und blasen dem Hannes und seinem Bürgermeister gehörig den Marsch.

Die Auftritte am Montag und Dienstag, 1. und 2. April, starten jeweils um 20 Uhr in der Hohenberghalle Horb; der Vorverkauf beginnt am heutigen Freitag, 5. Oktober.

Buchen Sie Ihre Karten in den Geschäftsstellen der Schwarzwälder Bote Medienvermarktung: Albstadt-Ebingen, Balingen, Calw, Freudenstadt, Hechingen, Horb, Nagold, Oberndorf, Rottweil, Schramberg, St. Georgen, Villingen, Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8.30 bis 12.30 Uhr und 14 bis 17 Uhr oder bei Ihrer Ticket-Hotline unter: 07423/7 87 90 (zzgl. 4 Euro Versand) Montag bis Freitag: 7 bis 19 Uhr, Samstag: 8 bis 12 Uhr oder online unter www.schwabo.de/tickets