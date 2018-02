Horb a. N. Witz-Revue, gespickt mit originellen Ideen

Das große Finale war dann schließlich die Sache des SSV-Ausschusses höchstpersönlich. Dieser spielte "die erste Ausschuss-Sitzung des Jahres 2018" einfach nach, und so konnten die gebannt lauschenden Besucher live erfahren, mit was für Problemen sich das Gremium vor einer SSV-Fasnet konfrontiert sieht. Sie persiflierten sich herrlich selbst, als es etwa darum ging, "was wir an der Fasnet machen sollen?". Diskutiert wurde ein Aufruf im Blättle, und klar sei auch, dass der Ausschuss das letztjährige Fasnetsprogramm noch toppen wollte. Doch dann besannen sich alle Mitglieder auf das, was sie besonders gut können, nämlich aufs Erzählen von Witzen. Und genau diesem Sachverhalt sollte dann auch entsprechend Rechnung getragen werden. Insbesondere Interims-SSV-Chef Tobias Hellstern demonstrierte dabei wieder seine Extra-Klasse und sein respektables Talent. "Was liegt am Strand und schwätzt undeutlich?", wollte er wissen. Die Antwort: "Eine Nuschel." Oder dieser hier: "Was ist rosa und schwimmt im Wasser?" Na klar – eine "Meerjungsau".

Derweil wurde Rudi Dürr auf seiner W-Lan-Suche endlich fündig und wartete mit einem schrillen Auftritt aus "Kalkofes Mattscheibe" auf. Zeit für das obligatorische Männerballett, das in Dettensee keinesfalls fehlen darf.

Großen Applaus bekam Waltraud Pfeffer nach ihrer Büttenrede, in der sie den Männern einmal kräftig die Leviten las. Mit ein paar Witze-Klassikern aus den letzten Jahren begann dann die eigentliche SSV-Fasnets-Party, und urplötzlich war die Bar noch dichter umlagert als ohnehin bereits während des Programms.