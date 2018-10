Horb a. N. "Wirkliche Dankbarkeit kommt aus dem Herz"

In Ihlingen in der St.-Jakobus-Kirche war die Wortgottesdienstfeier mit Diakon Klaus Konrad sehr gut besucht. In Rexingen hat der Kirchenchor unter der Leitung von Markus Schuler festlich gesungen, wie es Konrad in seinem Dankeswort am Ende des Gottesdienstes feststellte.

Der Erntedankaltar in der Liebfrauenkirche in Horb war prächtig anzusehen. Dort feierte Diakon Konrad am Sonntagabend eine Andacht zum Erntedank- und zum Rosenkranzfest.

In der Auferstehung-Christi-Kirche auf dem Hohenberg sind die vielen Gaben mit dem Getreide, den Früchten und dem Gemüse vor dem Ambo aufgestellt. Hier hielt Pfarrer Elmar M. Morein einen feierlichen Erntedankgottesdienst, und die Kirche war prall gefüllt. Der Erntedanksonntag wurde in vielen Kirchengemeinden und so auch in der Seelsorgeeinheit Horb mit viel Blumenschmuck begangen. Die dafür zuständigen Gruppen sowie Helferinnen und Helfer hatten wieder viele Anstrengungen unternommen, um die Altäre schön herzurichten.